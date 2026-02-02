El anterior embajador británico en EEUU se aparta del Partido Laborista tras los últimos archivos de Epstein

Archivo - El exembajador de Reino Unido en Estados Unidos Peter Mandelson (izquierda) en una fiesta de cumpleaños junto al delincuente sexual Jeffrey Epstein en una imagen publicada por el Departamento de Justicia de EEUU sin fecha ni lugar - Europa Press/Contacto/Department Of Justice

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exembajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson ha comunicado este domingo su dimisión del Partido Laborista tras la última publicación de documentos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, que habría pagado a Mandelson 75.000 dólares (casi 63.200 euros) cuando era diputado en el Parlamento de Reino Unido, poco antes de convertirse en el primer comisario de Comercio para la Unión Europea en 2004.

"Este fin de semana se me ha vinculado de nuevo con el comprensible escándalo en torno a Jeffrey Epstein y lo lamento", ha declarado en una misiva remitida a la secretaria general de la formación, Hollie Ridley, de la que se ha hecho eco la BBC. "No deseo causar más vergüenza al Partido Laborista y, por lo tanto, renuncio a mi afiliación al partido", ha indicado.

Pese a ello, Mandelson ha mantenido que las acusaciones en su contra son "falsas" y que no tiene "constancia ni recuerdo" de "pagos financieros de hace 20 años", si bien ha afirmado que precisan de su "investigación", en alusión a los tres pagos de 25.000 dólares (algo más de 21.000 euros) enviados entre 2003 y 2004 desde cuentas bancarias de Epstein en el banco JP Morgan en los que figura como beneficiario.

Esta última ronda de archivos publicados también incluye una fotografía en la que el también exministro para Irlanda del Norte en el primer mandato de Tony Blair aparece de pie en ropa interior junto a una mujer cuyo rostro ha sido ocultado. "No puedo identificar el lugar ni a la mujer, y no puedo imaginar cuáles fueron las circunstancias", ha alegado Mandelson en declaraciones paralelas también recogidas por BBC.

En las mismas, el exembajador británico ha mostrado su arrepentimiento por "haber conocido a Epstein" y por no interrumpir su vínculo pese a la condena por abuso sexual y tráfico de menores. Horas después, ha querido "aprovechar" la misiva a la secretaria general laborista para "reiterar (sus) disculpas a las mujeres y niñas cuyas voces deberían haber sido escuchadas desde hace mucho tiempo".

Mandelson había llegado a declarar que la primera condena contra el empresario y delincuente sexual, por prostitución de menores, había sido "un error", uno de los principales reproches que expuso el primer ministro británico, Keir Starmer, cuando ordenó su destitución en septiembre de 2025, menos de un año después de su nombramiento.

El exembajador, quien también apareció entonces entre las personas que felicitaron el cumpleaños a Epstein en 2003 con un mensaje en el que le describía como su "mejor colega", calificó sus palabras de "muy vergonzosas", si bien defendiendo que "nunca" presenció ni sospechó de ninguna "actividad criminal" por parte del empresario, que se suicidó en agosto de 2019 cuando estaba bajo custodia de las autoridades estadounidenses.