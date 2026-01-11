António Guterres denuncia el "uso excesivo de la fuerza" contra manifestantes en Irán

Manifestaciones en Teherán - Social Media / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha denunciado este domingo el "uso excesivo de la fuerza" por parte de las fuerzas de seguridad iraníes para reprimir las protestas de los últimos días.

"El secretario general está conmocionado por las informaciones sobre violencia y uso excesivo de la fuerza por las autoridades iraníes contra manifestantes en varias ubicaciones de la República Islámica de Irán y que ha resultado en decenas de muertes y muchos más heridos en los últiomos días", ha apuntado el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Guterres destaca que "todos los iraníes deben poder expresar sus agravios pacíficamente y sin miedo". "Los derechos a la libertad de expresión, de asociación y reunión pacífica están consagrados en el derecho internacional y deben ser plenamente respetados y protegidos", ha añadido.

Asimismo, Guterres emplaza a las autoridades iraníes a ejercer la "máxima contención" y a evitar el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza. Igualmente pide que se permita el acceso a la información en referencia al corte de internet que comenzó hace ya cuatro días.

Al menos 490 personas han muerto en Irán en el marco de las protestas contra el Gobierno iniciadas hace 15 días en las principales ciudades iraníes, según el último balance publicado este domingo por la ONG con sede en Estados Unidos HRANA.

Las protestas comenzaron el 27 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán en relación con el desplome de la moneda nacional, el rial, pero han derivado en movilizaciones generalizadas contra la clase política en las principales ciudades del país.