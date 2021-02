Un apagón masivo afecta a los estados mexicanos de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas

El presidente de Mëxico, Andrés Manuel López Obrador. - -/El Universal via ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un apagón masivo registrado este lunes afecta a unos 400.000 usuarios de los estados mexicanos de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas.

Según ha informado el propio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el apagón se ha producido debido a una tormenta invernal y técnicos de la Comisión Federal de Electricidad ya trabajan para resolverlo.

López Obrador ha detallado que el mal clima que ha sufrido Estados Unidos estos días ha afectado a algunas líneas de gas y ha hecho que aumente el precio de este recurso. En este sentido, ha señalado que las autoridades mexicanas ya evalúan la sustitución de combustibles.

Además, ha descartado que se trate de un boicot, ya que el apagón tiene lugar en medio de su propuesta para regular el servicio de energía eléctrica del país norteamericano.

"Es un asunto que tiene que ver con el mal tiempo, con la temporada invernal sobre todo en Estados Unidos y como hay una dependencia de gas para las plantas de México esto es lo que está ocasionando", ha incidido, según ha informado el diario 'El Sol de México'.

En esta línea se ha expresado también el Centro Nacional de Control de Energía mexicano (CENACE), que ha trasladado a través de su cuenta de la red social Twitter que el fallo se debe a un desequilibrio entre el suministro de energía, la falta de gas natural y la "pérdida de algunos elementos de la Red Nacional de Transmisión".

Por ello, ha pedido a los usuarios de los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua que reduzcan el uso y consumo de la energía eléctrica no prioritaria durante las próximas horas. También ha reclamado el apoyo de la ciudadanía no afectada para que no utilice energía eléctrica "para minimizar riesgos de interrupciones o daños mayores".