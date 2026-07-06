Aplazada sin fecha la sesión inaugural del nuevo Parlamento de Siria horas antes de la toma de posesión de sus miembros

Archivo - El presidnete de transición de Siria, Ahmed al Shara. - -/APA Images via ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La primera sesión del nuevo Parlamento de Siria, prevista para este lunes, ha sido aplazada sin fecha y por motivos no especificados, días después de que el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, completara la formación del organismo con la designación de un tercio de sus miembros, un paso que estaba en su mano.

El presidente del Alto Comité para las Elecciones a la Asamblea del Pueblo, Taha al Ahmad, ha indicado que la nueva fecha de inauguración del organismo será anunciada más adelante, sin más detalles, tal y como ha recogido la agencia estatal siria de noticias, SANA.

Estaba previsto que durante la jornada juraran el cargo los nuevos parlamentarios, después de que Al Ahmad anunciara el 1 de julio los nombres de todos los integrantes del Parlamento, incluidos los designados por Al Shara y los elegidos a través de un sistema de colegios electorales, en medio de críticas por la falta de una votación directa y las amplias competencias otorgadas a la Presidencia.

La formación del nuevo Parlamento ha acaparado durante los últimos meses el proceso de reforma política en Siria, entre promesas de Al Shara para aumentar la inclusividad en el país, si bien se han registrado críticas por el peso preponderante del mandatario, que llevó a nombrar al comité encargado de formar los colegios electorales que determinaron a los otros 140 parlamentarios.

Al Shara accedió al cargo tras la huida a Rusia de Al Assad en diciembre de 2024 a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hatay Tahrir al Sham (HTS), grupo encabezado por el actual mandatario, que desde entonces ha protagonizado un acercamiento a Occidente, que le ha sacado de la lista de yihadistas y ha retirado sanciones contra Damasco.