La aprobación de la primera ministra de Japón se sitúa por debajo del 50% por primera vez

Archivo - La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. - Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La aprobación de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se sitúa por debajo del 50% por primera vez desde su llegada al cargo el pasado mes de octubre, según una encuesta de la agencia nipona Jiji, que da ahora el 49% de los respaldos al Gabinete nipón respecto al 63,7% el mes pasado.

Si bien sus partidarios siguen destacando el liderazgo y la fiabilidad de la que es la primera mujer primera ministra de Japón, las principales razones del descenso de su popularidad hacen referencia a las malas políticas y a la falta de expectativas.

En febrero, Takaichi consolidó aún más su poder con una contundente victoria en las elecciones anticipadas a la Cámara Baja del Parlamento, impulsada en parte por su popularidad entre los votantes jóvenes, cautivados por su cercanía y el cambio que representaba.

Sin embargo, sus palabras sobre una posible intervención por parte de Japón en caso de que China ataque Taiwán --que suscitaron duras críticas por parte de Pekín-- ha provocado críticas también entre algunos sectores de la población, tal y como ha indicado la citada agencia.

Además, a principios de este mes, un grupo de casi 150 académicos japoneses presentó una petición ante el Parlamento contra su iniciativa para impulsar un proyecto de ley que penaliza la profanación de la bandera nacional de Japón.

También ha beneficiado a Takaichi la desaceleración de la inflación en los últimos meses, después de que las fuertes subidas de precios contribuyeran a la caída de sus dos antecesores en el cargo.