Arabia Saudí afirma que "no dudará en defenderse" frente a los hutíes pero no cierra la puerta a la diplomacia en Yemen

El ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan al Saud, durante una visita a la capital de Rusia, Moscú - Europa Press/Contacto/Alexander Shcherbak

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan al Saud, ha afirmado este martes que Riad "no dudará a la hora de defenderse" de los últimos ataques por parte de los rebeldes hutíes desde Yemen, si bien ha destacado que "la puerta a la diplomacia no está cerrado", en medio del repunte del conflicto durante los últimos días en el país vecino.

"La milicia hutí recurre a la violencia cuando se encuentra en una posición difícil", ha dicho Al Saud desde la capital de Rusia, Moscú, donde se encuentra en visita oficial. "Los hutíes están intentando exportar a Arabia Saudí sus problemas internos en Yemen", ha resaltado, según ha informado el diario saudí 'Arab News'.

La cartera de Exteriores saudí ha expresado además su "firme condena" a los ataques de los hutíes contra el país, que han dejado más de 70 heridos en el país, así como "los continuados ataques de los hutíes contra buques comerciales en el mar Rojo y sus amenazas a la libertad de la navegación marítima internacional".

Así, ha expresado su rechazo al "enfoque hostil" y la "conducta criminal" del grupo yemení, que "amenaza la seguridad y la estabilidad de Yemen y su entorno árabe e islámico", antes de subrayar que Riad "reafirma su legítimo derecho a adoptar todas las medidas necesarias para defender su soberanía, salvaguardar sus bienes nacionales y proteger la seguridad de sus ciudadanos y residentes".

El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí ha hecho hincapié en que las autoridades "no tolerarán ningún ataque contra su territorio o bienes nacionales, de conformidad con las normas del Derecho Internacional", antes de advertir sobre "las consecuencias de los continuos ataques de la milicia terrorista hutí contra civiles inocentes e instalaciones civiles",

En este sentido, ha destacado "la necesidad de que cese de inmediato toda forma de escalada llevada a cabo por la milicia, así como sus continuas amenazas a la seguridad de la navegación marítima", motivo por el que ha reclamado a la comunidad internacional que "asuma sus responsabilidades" y aplique las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el conflicto.

Horas antes, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, reivindicó la autoría de "una operación militar cualitativa y extensa" contra objetivos en Arabia Saudí, incluidas "instalaciones de Aramco en Abha, Najran y Jizán", así como contra la base aérea Jamis Mushait, en lo que describió como una respuesta de los rebeldes a la "brutal agresión" de Riad contra las zonas bajo su control en Yemen.

Los enfrentamientos entre ambas partes estallaron después de que los hutíes anunciaran en julio un bloqueo marítimo a Arabia Saudí tras denunciar ataques de Riad contra sus posiciones en apoyo a las autoridades reconocidas internacionalmente, tras lo que las autoridades saudíes anunciaron una misión para una alianza internacional destinada a proteger el mar Rojo de los ataques de los rebeldes contra la navegación en la zona.

Los rebeldes lanzaron una ofensiva la semana pasada en la costa del mar Rojo y los alrededores del estratégico estrecho de Bab el Mandeb, tras lo que las fuerzas internacionales lideradas por Riad ejecutaron una campaña de bombardeos para respaldar a las tropas gubernamentales, que en enero lograron establecer su control en zonas del sur del país tras la disolución del Consejo de Transición del Sur (CST), respaldado por Emiratos Árabes Unidos (EAU), a raíz de unos combates internos.

La situación amenaza con provocar el colapso total de la tregua alcanzada en 2022, después de años de guerra y en medio de los intentos mediados por Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto abierto en 2014, que ha sumido al país en una de las crisis internacionales más graves a nivel internacional.