Arabia Saudí confirma el ataque del copiloto al capitán del vuelo Flydubai desviado al país

Avión de la aerolínea Flydubai - Jamal Awad/dpa

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí han confirmado este jueves un "altercado en el que el copiloto atacó al capitán" del vuelo de Flydubai que cubría en la víspera la ruta Dubái Tel Aviv, y ha indicado que ambos han sido trasladados durante la jornada a Emiratos Árabes Unidos.

"Las investigaciones preliminares llevadas a cabo por las autoridades competentes del Reino (de Arabia Saudí), con la participación de un equipo de seguridad de Emiratos Árabes Unidos, revelaron que se había producido un altercado en el que el copiloto atacó al capitán, lo que provocó diversas lesiones a ambos", ha señalado el Ministerio del Interior saudí en redes sociales.

La cartera ministerial ha indicado en un extenso comunicado que el capitán y el copiloto --quienes fueron hospitalizados en un hospital de la ciudad de Tabuk, donde el avión en cuestión aterrizó de emergencia-- han recibido el alta médica y "partieron hacia Abu Dabi en la mañana del jueves, acompañados por el equipo de seguridad emiratí".

Riad ha defendido que "gestiona las situaciones de emergencia de conformidad con sus obligaciones internacionales y humanitarias, así como con las normativas y directivas adoptadas por las autoridades competentes", lo cual permite garantizar la seguridad del tráfico en su espacio aéreo y responder "de forma rápida y eficaz ante circunstancias excepcionales".

A bordo del avión, que aterrizó "sin incidentes" en territorio saudí a las 9.45 horas (hora local), viajaban 174 pasajeros y una tripulación de ocho miembros, recibiendo todos ellos la "atención necesaria", y continuaron su viaje a Tel Aviv a las 17.40 horas (hora local) a excepción del capitán y el copiloto.

Arabia Saudí no cuenta con relaciones diplomáticas con Israel, como tampoco lo hace Omán, de donde es el sospechoso. Además, Emiratos Árabes Unidos, que sí que estableció lazos con Israel en 2020 a raíz de los 'Acuerdos de Abraham', no tiene un tratado de extradición bilateral con Israel.