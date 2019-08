Arabia Saudí habría ofrecido a una activista ser liberada a cambio de negar haber sido torturada

Publicado 13/08/2019 23:42:47 CET

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí habrían ofrecido a una activista encarcelada su liberación a cambio de afirmar que no fue torturada en prisión, según ha denunciado este martes su hermana.

"A Lujain se le ha propuesto un acuerdo: negar la tortura y será libre. Pase lo que pase lo digo otra vez. Lujain ha sido brutalmente torturada y acosada sexualmente", ha dicho Lina al Hazlul, hermana de la activista Lujain al Hazlul.

"No sé por qué me arriesgo a escribir esto. Quizá dañe a mi hermana también, pero no me lo puedo guardar", ha agregado, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.

La activista, una de las que caras más conocidas de la campaña para lograr que las mujeres tuvieran derecho a conducir, se ha pronunciado además contra el sistema de los 'guardianes' en el país árabe.

Un total de cuatro activistas detenidas por las autoridades saudíes han denunciado torturas durante su periodo de detención, lo que ha sido desmentido por Riad.

Las mujeres figuran entre la decena de destacados activistas que fueron detenidos el pasado mes de mayo semanas antes de que se levantara la prohibición de conducir a las mujeres en Arabia Saudí.

En el momento del arresto, el fiscal dijo que cinco hombres y cuatro mujeres habían sido detenidos bajo la sospecha de perjudicar los intereses del país y ofrecer apoyo a elementos hostiles en el extranjero. Los medios estatales los calificaron de traidores y "agentes de embajadas".

Al Hazlul ya había sido detenida en dos ocasiones, una de ellas en 2014, cuando estuvo 73 días bajo custodia tras intentar entrar conduciendo en el reino desde Emiratos Árabes Unidos (EAU).