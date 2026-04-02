Arabia Saudí intercepta un misil balístico y cuatro drones en su espacio aéreo

Archivo - Bandera de Arabia Saudí. - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí han informado este jueves de que han logrado interceptar y destruir otro misil balístico y cuatro drones lanzados durante las últimas horas contra zonas del este del país, en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Ministerio de Defensa saudí ha indicado en un comunicado que el objetivo de estos lanzamientos era "el territorio del reino" y ha afirmado que el proyectil y los vehículos aéreos no tripulados se dirigían a la provincia Oriental, que recorre toda la zona este del territorio.

Asimismo, ha confirmado que un total de cuatro drones han sido "neutralizados" durante las últimas horas, tal y como recoge el texto.

Desde que comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, las autoridades saudíes han asegurado haber derribado decenas de misiles y drones disparados por Irán, que ha lanzado ataques contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la citada ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel, iniciada en medio de conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

Estas hostilidades han afectado también al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, situado entre Omán e Irán, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo.