Arabia Saudí intercepta nuevos drones procedentes de Irak y apunta a milicias proiraníes

Archivo - Bandera de Arabia Saudí - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Arabia Saudí ha anunciado en las últimas horas de este martes que sus fuerzas han interceptado y derribado varios drones dirigidos contra instalaciones petroleras en el este del país, asegurando una vez más que fueron lanzados por milicias proiraníes desde Irak.

"Las defensas aéreas han interceptado y destruido en las últimas horas varios drones que intentaban atacar las instalaciones petroleras de la región oriental", ha señalado en un breve comunicado el portavoz del Ministerio de Defensa, el general Turki al Maliki.

El general saudí ha calificado el incidente de "intentos terroristas" y ha acusado a "milicias terroristas afines a Irán" de estar detrás del lanzamiento de estos drones desde territorio de Irak.

Asimismo, ha incidido en el "derecho inherente" a defenderse de Riad, por lo que se "reserva el derecho a responder en el momento y lugar oportunos", según ha dicho en una nota difundida en redes sociales.

Las Fuerzas Armadas saudíes denunciaron el mismo suceso este lunes, tras lo que el primer ministro iraquí, Alí Al Zaidi, ordenó la apertura de una investigación y aseguró que Bagdad "no permitirá ningún intento de socavar o perjudicar" sus relaciones con Riad, que describió como "profundas y fraternas".

Arabia Saudí ha anunciado el derribo de decenas de misiles y drones disparados por Irán y grupos alineados en la región tras el inicio de la ofensiva desatada por Israel y Estados Unidos contra el país asiático, que ha respondido con bombardeos contra territorio israelí e intereses estadounidenses en la región, incluidas bases militares.