Arabia Saudí y Siria firman acuerdos por 360 millones de euros en cooperación militar e infraestructura

Ahmed al Sharaa y Mohamed bin Salmán - Wang Haizhou / Xinhua News / Europa Press

DAMASCO 4 Nov. (DPA/EP) -

Arabia Saudí y Siria han firmado acuerdos por valor de más de 403 millones de dólares (unos 360 millones de euros) en cooperación militar, infraestructuras y vivienda, tras un encuentro entre el presidente de transición sirio, Ahmed al Sharaa, y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, celebrado en Riad.

El pacto entre el Estado sirio y el Fondo Saudí para el Desarrollo consiste en un préstamo a bajo interés que incluye 100 millones de dólares (89 millones de euros) destinados al sector sanitario, en particular a rehabilitar y equipar centros de salud dañados tras casi 14 años de guerra civil.

Otros 60 millones de dólares (53 millones de euros) irán dirigidos a la rehabilitación de viviendas, incluidas 10.000 hogares en una primera fase, y 105 millones de dólares (algo más de 93 millones de euros) para defensa civil.

La financiación incluye 90 millones de dólares (80 millones de euros) para rehabilitar la central térmica de Alepo, en el norte de Siria, y otros 30 millones (casi 27 millones de euros) para desarrollar sistemas de agua potable en la capital, Damasco, y la provincia de Idlib, en el noroeste del país.

A esto se suman 18,6 millones de dólares (16,5 millones de euros) para transformación digital y modernización de los servicios financieros, con vistas a crear instituciones más eficientes y transparentes que respalden la recuperación y la estabilidad del país devastado por más de una década de guerra.

Los acuerdos han llegado tras una visita no anunciada de Al Sharaa a la capital saudí este martes, la segunda que realiza a Riad en un mes, y entre ellos "destaca un acuerdo de cooperación entre los ministerios de Defensa" de los dos países, según ha señalado por su parte el Ministerio de Exteriores sirio.