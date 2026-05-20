Arabia Saudí valora que Trump dé una "oportunidad adicional" a las negociaciones con Irán

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, ha valorado este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dé una "oportunidad adicional" a las negociaciones con Irán, después de que el dirigente norteamericano asegurara que paró un inminente ataque contra Teherán tras mantener contactos con los países de la región.

"El Reino de Arabia Saudí valora altamente la respuesta del presidente de Estados Unidos al otorgar a las negociaciones una oportunidad adicional para llegar a un acuerdo que conduzca al fin de la guerra y a la restauración de la seguridad y la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

Así, ha subrayado que las conversaciones deben versar sobre volver en Ormuz a la situación previa a la ofensiva y afrontar "todas las cuestiones de desacuerdo" para que de esta forma se aporte "seguridad y estabilidad" a la región.

Bin Farhan ha subrayado su apoyo al papel de Pakistán en sus "esfuerzos continuos de mediación". "El Reino espera que Irán aproveche la oportunidad para evitar las graves consecuencias de la escalada, y que responda de manera urgente a los esfuerzos realizados para avanzar en las negociaciones hasta llegar a un acuerdo integral que logre una paz duradera en la región y en el mundo", ha señalado el titular de Exteriores saudí.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación paquistaní.