Araqchi acusa a Trump de promover "la ley de la jungla" con su defensa de "la paz a través de la fuerza"

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha acusado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de promover "la ley de la jungla" con su defensa de "la paz a través de la fuerza" y ha advertido de que su comportamiento "socava décadas de esfuerzos internacionales para levantar un sistema internacional basado en normas".

Araqchi ha afirmado que "la retórica de Trump muestra un intento de legitimar un mundo en el que el poder supera a lo correcto" y ha sostenido que "esto va contra la búsqueda colectiva de la paz a través de la diplomacia y el diálogo", al tiempo que ha criticado a Estados Unidos por su "comportamiento ilegal con el resto del mundo".

Así, ha afirmado que el discurso de Trump "defiende un sistema en el que aquel que tenga más poder puede hacer lo que quiera", antes de recalcar que ello supone "desmantelar los logros de la comunidad internacional" durante las ocho décadas posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

El jefe de la diplomacia iraní ha insistido en que esta situación "se ha convertido en una gran preocupación para casi todos los países", unas palabras que llegan después del ataque de Estados Unidos contra Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, y las reiteradas amenazas contra Teherán durante los últimos meses.

Estados Unidos ya bombardeó en junio de 2025 tres instalaciones nucleares iraníes al hilo de una ofensiva militar lanzada por Israel contra el país centroasiático, que dejó más de 1.100 muertos y llevó a Teherán a lanzar cientos de drones y misiles contra territorio israelí hasta que se alcanzó un alto el fuego tras doce días de enfrentamientos.