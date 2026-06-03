Araqchi advierte de que o la guerra termina también en Líbano o continúa en los dos países

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/President of Russia Office

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha ligado este miércoles el futuro de su país en el marco de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero a la de Líbano, asegurando que o la guerra termina en ambos países o continúa en los dos.

"No consideramos que el desenlace de la guerra de Irán con Estados Unidos e Israel sea independiente del desenlace de la guerra en Líbano, sino que ambos están interconectados. En nuestra opinión, habrá un único destino para el fin de esta guerra en Irán, la región y Líbano. Es decir, o la guerra termina en ambos lugares o continúa en los dos", ha declarado en una entrevista concedida a la cadena de televisión Al Mayadeen.

Araqchi, que ha lamentado el "alto precio" que paga Beirut por la guerra, ha recordado que "desde el primer día de las negociaciones", su postura ha sido "clara" al exigir que el alto el fuego incluyera a Líbano.

Además, ha defendido que el partido-milicia chií Hezbolá es "una parte fundamental de la estructura política y social" de Líbano, país que concluye este jueves la ronda de dos días de negociaciones con Israel para poner fin a los combates en su territorio.

En este sentido, el jefe de la diplomacia iraní ha recalcado que lo que detuvo la ofensiva anunciada esta semana por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, contra la capital libanesa, Beirut, fue la "postura muy firme" de Teherán.

"Cuando se emitió la orden de atacar los suburbios de Beirut, adoptamos una postura muy firme. Nuestras Fuerzas Armadas estaban listas para responder. Israel ha estado violando el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, y también en Líbano, pero el ataque a Beirut era una violación muy grave", ha explicado, antes de asegurar que "lo países de la región también presionaron a Estados Unidos" y que "el resultado fue que el régimen sionista desistió de atacar".

Por otra parte, Araqchi se ha referido a las conversaciones con la Administración Trump para el cese de hostilidades, afirmando que "actualmente no existe un proceso formal de negociación entre Irán y Estados Unidos, pero ambos países "se siguen intercambiando mensajes".

"Nuestras comunicaciones no se han interrumpido, pero no hemos logrado avances significativos en las negociaciones en los últimos días. Por supuesto, ambas partes están revisando los marcos existentes y, si se dan las condiciones adecuadas, se reanudarán las negociaciones en función de los intereses nacionales de Irán y los derechos del pueblo iraní, así como para poner fin a la guerra en Líbano", ha declarado.