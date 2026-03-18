Araqchi afirma que la estructura política iraní no se ve afectada por una "ausencia" tras la muerte de Larijani

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Tunisian Presidency

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha reivindicado este miércoles a su país centroasiático como una República Islámica dotada con una estructura política "sólida", donde la "presencia" o "ausencia" de una persona "no afecta" a la misma, después de que el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, haya perdido la vida en un bombardeo enmarcado en la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Teherán.

"No sé por qué los estadounidenses y los israelíes aún no han comprendido que la República Islámica de Irán cuenta con una estructura política sólida que dispone de instituciones políticas, económicas y sociales bien establecidas", se ha preguntado el representante de Exteriores en sus redes sociales, al calor de una entrevista con la cadena Al Yazira.

A renglón seguido, el jefe de la cartera de Exteriores del régimen de los ayatolás ha garantizado que la "presencia" o "ausencia" de una persona "no afecta" a la estructura en que se apoya la Administración iraní, aunque, ha admitido, "las personas tienen influencia y cada una desempeña su papel".

"Lo que importa es que el sistema político de Irán es una estructura muy sólida", ha zanjado Araqchi con relación a la muerte no solo de Lariyani sino también a de la del jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani.

Horas después de haberse conocido esta noticia, la Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado una serie de ataques contra Tel Aviv, donde esta noche se han registrado al menos dos muertos, como represalia por la muerte de Alí Lariyani.