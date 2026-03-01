Araqchi asegura que Irán no ha dado orden de cerrar Ormuz en medio de la suspensión del paso por los bombardeos

Archivo - El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/President of Russia Office

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha asegurado este domingo que su país no ha emprendido en ningún momento una operación para cerrar el estrecho de Ormuz, arteria del comercio marítimo mundial, ni tiene previsto hacer nada para impedir un paso que ahora mismo se encuentra suspendido.

Dos de las compañías navieras más importantes del mundo, Mediterranean Shipping Company (MSC) y Maersk, han anunciado la suspensión de sus operaciones en el estrecho citando motivos de seguridad, teniendo en cuenta varios buques habían informado durante la jornada del sábado de la recepción de transmisiones de la Armada iraní informando de que el tránsito por el estrecho estaba prohibido.

En entrevista con Al Yazira, Araqchi no ha abordado estas circunstancias ni tampoco el presunto misil que ha alcanzado un carguero en la zona que se ha saldado con cuatro marineros heridos.

"No tenemos intención de cerrar el Estrecho de Ormuz en este momento, ni tampoco planes de hacer nada que pueda perturbar la navegación en él en esta etapa", ha declarado el ministro.

La agencia semioficial Tasnim, citando fuentes próximas, sí que habló de un cierre del paso. La compañía de análisis S&P Global MINT, registró a última hora de ayer un descenso en el tránsito por la zona superior al 50 por ciento.