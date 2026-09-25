Araqchi confirma el plan propuesto a EEUU que permitiría reabrir el estrecho de Ormuz en siete días

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi - Iranian Presidency / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha confirmado este viernes que ha presentado a la Administración Trump un "plan específico" de una semana para reabrir el estrecho de Ormuz, tras meses de bloqueo a raíz de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero y el estancamiento de las negociaciones para el fin de las hostilidades.

"Irán ha dejado clara su postura. Ha presentado a Estados Unidos, a través de Qatar, un plan específico de siete días. Si se cumplen las condiciones necesarias, el estrecho podrá reabrirse y se restablecerá el tránsito marítimo normal en un plazo de siete días. La decisión está ahora en manos de Estados Unidos", ha señalado en declaraciones a la prensa desde Nueva York.

El jefe de la diplomacia iraní ha precisado que "el plazo de siete días comenzará tan pronto como Estados Unidos acepte este plan. Por tanto, si aceptan el plan mañana, la cuenta atrás de siete días empezará mañana mismo".

Pese a ello, Araqchi ha considerado que hay medidas de ese plan que "pueden llevarsse a cabo en un plazo de cuatro o cinco días". En ese caso, ha indicado, el paso de Ormuz estaría abierto en el sexto día y "se iniciarán las conversaciones con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo definitivo sobre los temas pactados mutuamente".

El ministro ha señalado que estas medidas que reclama a Washington "no son nuevas (sino que) ya figuran en el memorando de entendimiento" alcanzado con Teherán el pasado junio, por lo que desde las autoridades iraníes "no vemos ninguna dificultad para implementarlas".

"Les aseguro que, si existe una voluntad seria por parte de Estados Unidos de llegar a un acuerdo y reabrir el estrecho de Ormuz, todo está ya preparado. Pueden aceptar este plan de siete días y, al finalizar el mismo, el estrecho quedará abierto", ha reiterado.

Araqchi ha recalcado que en las dos semanas siguientes a la implementación del memorando, el tráfico marítimo por Ormuz había alcanzado "aproximadamente el 60% de su nivel previo a la guerra", mientras que han sido "las posteriores medidas unilaterales de Estados Unidos y sus acciones militares" las que rompieron con lo pactado.

"En lugar de recurrir al mecanismo de solución de controversias previsto en el memorando, Estados Unidos optó por la agresión militar", ha señalado, tras defender que, en cambio, Irán "ha mantenido abierta la puerta a la diplomacia".