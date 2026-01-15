Araqchi emplaza a EEUU a buscar una salida diplomática en Irán

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/Icana News Agency - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha instado este miércoles al Gobierno de Estados Unidos a que negocien y "no repitan el mismo error que en junio" de 2025, tras las reiteradas amenazas a un ataque estadounidense en el país centroasiático, en el marco de las protestas antigubernamentales que sacuden Irán desde hace semanas y que se han saldado con miles de muertos.

"Irán ha demostrado estar listo para la negociación, para la diplomacia", ha declarado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News, en la que ha lamentado que "en los últimos 20 años, en 2015, en 2025, cada vez, fue Estados Unidos quien siempre escapó de la diplomacia, quien cortó la diplomacia y optó por la guerra".

El jefe de la diplomacia iraní ha considerado que "entre la guerra y la diplomacia, la diplomacia es la mejor opción, aunque no tengamos ninguna experiencia positiva por parte de Estados Unidos".

En un "mensaje" dirigido a la Administración de Donald Trump, ha advertido de que "no repitan el mismo error que cometieron en junio", en alusión al conflicto de doce días desatado por la ofensiva militar de Israel contra territorio iraní y al que se sumó el país norteamericano.

"Si intentan una experiencia fallida, obtendrán el mismo resultado. En junio, sí, destruyeron las instalaciones, las máquinas, pero la tecnología no se puede bombardear, y la determinación tampoco se puede bombardear", ha asegurado.

Por otra parte, el ministro ha reiterado que detrás de las protestas hay "elementos terroristas, liderados desde el exterior" a los que ha acusado de infiltrarse en las movilizaciones y "disparar contra las fuerzas policiales, los agentes y las fuerzas de seguridad".

"Entraron y utilizaron operaciones terroristas al estilo de Estado Islámico", ha aseverado al tiempo que ha defendido que "durante tres días, luchamos contra los terroristas, no contra los manifestantes", después de reconocer que las movilizaciones fueron "pacíficas y legales" durante sus diez primeros días.

Araqchi ha asegurado que tras ello "ya llevan cuatro días en calma" y que las autoridades iraníes "tenemos el control total" de la situación, si bien ha manifestado que "esperemos que prevalezca la sensatez. No buscamos un alto nivel de tensión, que podría ser desastroso para todos".

El ministro ha reducido los muertos durante las protestas a centenares, contradiciendo los balances aportados por ONG como Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Noruega, que ha cifrado en al menos 3.428 los fallecidos desde el inicio de las manifestaciones a finales de diciembre de 2025.

Estas cifras, ha considerado, "son infundadas (...) una exageración" y forman parte de "una campaña de desinformación". "No hay pruebas de ello. El número de muertos, aunque se esforzaron por aumentarlo, es de solo cientos. No hay pruebas de ello. El número de muertos, aunque se esforzaron por aumentarlo, es de solo cientos", ha señalado.

Araqchi ha afirmado "con total confianza que no existe ningún plan de ahorcamiento", después de que el presidente Trump haya advertido a Irán con "acciones muy firmes" en caso de que empiece a ejecutar a personas detenidas e imputadas en relación con las protestas.

El Ministerio de Inteligencia iraní ha anunciado durante la jornada que hasta la fecha han sido detenidas cerca de 300 personas implicadas en los disturbios, incluidos varios "cerebros" de las movilizaciones en la capital, Teherán, incluido uno acusado de incendiar dos mezquitas y matar a dos miembros de la fuerza paramilitar Basij.

La ONG Human Rights Activists (HRA), con sede en Estados Unidos, ha cifrado a principios de esta semana en más de 16.700 las personas detenidas en el marco de las movilizaciones.