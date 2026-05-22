Araqchi se reúne en Teherán con el ministro del Interior de Pakistán para abordar las negociaciones con EEUU

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una reunión en El Cairo, Egipto, en septiembre de 2025 (archivo) - Stringer/dpa - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha mantenido este viernes una nueva reunión en Teherán con el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, para abordar el proceso de negociaciones con Estados Unidos, mediado por Islamabad, para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra abierta en Oriente Próximo tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Según las informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias ISNA, ambos se han reunido en el marco de las negociaciones "para poner fin a la guerra, sin que por ahora hayan trascendido detalles sobre el contenido de la conversación. Fuentes citadas por la cadena de televisión paquistaní Geo TV han señalado que Naqvi tiene pensado continuar en Teherán durante la jornada para continuar con estos contactos.

La reunión ha tenido lugar dos días después de que Islamabad entregara a Teherán la última propuesta de Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, tildara de "totalmente inaceptable" el documento enviado días antes por las autoridades iraníes.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.