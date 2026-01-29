Argelia mata a tres supuestos contrabandistas marroquíes cerca de la frontera común

Archivo - Bandera de Argelia - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Argelia ha anunciado este jueves que ha matado a tres contrabandistas marroquíes en la provincia de Béchar, cerca de la frontera con Marruecos, en el marco de una operación del Ejército argelino para combatir el contrabando y la delincuencia organizada.

"Tras una embocada en la zona de Ghennama, destacamentos del Ejército, la Guardia Frontera y Aduana lograron eliminar durante la noche del miércoles a tres contrabandistas armados de nacionalidad marroquí", reza un comunicado del Ministerio de Defensa argelino que ha detallado las identidades de los fallecidos.

La cartera ministerial ha informado de que un cuarto contrabandista, también marroquí, ha sido detenido. "Habían intentado aprovechar las condiciones climáticas adversas que afectaban a varias regiones de nuestro país para llevar a cabo sus actividades delictivas", ha explicado.

Durante la operación, las autoridades argelinas han incautado, entre otros, 74 kilogramos de cannabis y un rifle de caza. "Esta operación viene a confirmar una vez más la vigilancia de las tropas y (reafirma) un mensaje firme a todo aquel que se atrve a infiltrarse en el territorio nacional", ha agregado.

Este incidente, que ha tenido lugar en una zona ubicada a 1.600 kilómetros al suroeste de Argel, se produce en un momento de alta tensión entre estos dos países del norte de África, cuya frontera está cerrada desde 1994.