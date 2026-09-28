Argelia reafirma ante la ONU su respaldo a la descolonización de Sáhara Occidental

Ahmed Attaf, ministro de Exteriores de Argelia. - Michael Brandt/dpa

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, ha reafirmado este lunes ante la Asamblea General de Naciones Unidas el respaldo de su país a la libre determinación de Sáhara Occidental. "La descolonización termina cuando se permite a los pueblos el ejercicio de sus derechos", ha expresado.

"Argelia reafirma su apoyo al derecho del pueblo de Sáhara Occidental a la libre determinación y se basa en nuestra firme convicción de que las cuestiones de descolonización no pueden resolverse jamás imponiendo hechos consumados o siguiendo esa lógica", ha manifestado Attaf en la 81ª edición de la Asamblea General.

Attaf ha señalado que el éxito de las negociaciones requiere no solo de que las dos partes en conflicto "participen de buena fe y con un compromiso sincero" de alcanzar una solución justa y duradera, sino que han de celebrarse bajo los marcos de referencia establecidos por Naciones Unidas y su doctrina de descolonización.

"Cualquier intento de sortear este marco de referencia, o de marginar a quienes tienen derechos legítimos sobre el pueblo de Sáhara Occidental y su único representante legítimo, el Frente Polisario, no contribuirá a resolver el conflicto, más bien complicará y agravará más la tensión en una región que necesita desesperadamente estabilidad, garantías, cooperación y desarrollo", ha remarcado.

"El derecho de los pueblos a la libre determinación sigue siendo un principio fundamental del Derecho Internacional", ha expuesto el ministro argelino, recordando que Sáhara Occidental es "la única colonia en el continente africano".

Attal ha asegurado que Argelia continuará siendo lugar de acogida de ciudadanos saharauis, tal y como "lleva haciendo más de un siglo", pero ha incidido en que "la ocupación no puede resumirse tan solo en una cuestión de refugiados", sino que exige principalmente que "concluya el proceso de descolonización".

"Que Sáhara Occidental se someta a un proceso de reconciliación amplio que sólo lo podrá lograr el pueblo de Sáhara Occidental y su derecho inherente a la libre determinación (...) La paz genuina no se construye obviando derechos, sino a través de soluciones que respeten estos derechos y respondan a las aspiraciones de quienes tienen estos derechos", ha defendido.

Si bien Naciones Unidas sigue considerando a Sáhara Occidental como un territorio en proceso de descolonización, Rabat ha logrado en los últimos años el respaldo de importante actores diplomáticos a su plan de autonomía, al mismo tiempo que la misión de la ONU ve cada vez más difícil reanudar la negociación entre Marruecos, el Frente Polisario, Mauritania y la propia Argelia.