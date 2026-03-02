Argentina anuncia la liberación del gendarme Nahuel Gallo tras más de un año detenido en Venezuela

Archivo - El ministro de Exteriores de Argentina, Pablo Quirno - Europa Press/Contacto/luxiao¡tawola - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores argentino, Pablo Quirno, ha confirmado este domingo la excarcelación del suboficial de Gendarmería de Argentina Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024 y procesado por las autoridades de este país por supuestos "vínculos con el terrorismo".

Así lo ha manifestado en un comunicado difundido en redes sociales donde ha indicado que el agente, que se encontraba "en situación de desaparición forzada" desde el 8 de diciembre de 2024, ya ha abandonado territorio venezolano.

El jefe de la diplomacia argentina ha transmitido su "reconocimiento" a distintos gobiernos "aliados", en particular el "firme apoyo" de Italia y de Estados Unidos para presionar a Caracas a liberar a Gallo. Asimismo, ha asegurado que la labor de la ONG venezolana Foro Penal ha sido "fundamental" en este sentido.

En la misma nota, ha aprovechado para pedir la "inmediata liberación" de otros presos por parte de las autoridades venezolanas, citando al ciudadano argentino Germán Giuliani, recordando que "la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos que no pueden ser toleradas por la comunidad internacional".

Gallo fue detenido cuando intentaba entrar en Venezuela por vía terrestre desde Colombia para, supuestamente, reunirse con su esposa de nacionalidad venezolana y la hija de ambos. Caracas ha negado esta versión y le ha acusado de una conspiración internacional contra el presidente Nicolás Maduro, que permanece en Nueva York desde que el pasado enero fuese capturado en un ataque de Estados Unidos contra la capital venezolana que se saldó con un centenar de muertos.

Su anuncio llega después de que el Parlamento de Venezuela haya aprobado a finales de febrero la ley de amnistía que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999 y por la que ya se han recibido 1.557 solicitudes de amnistía, según el Gobierno de Venezuela. La legislación se aplica en base a trece eventos recogidos en el artículo 8 del texto, entre ellos el golpe de Estado de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, el paro petrolero entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio contra Chávez en 2004, y distintas protestas antigubernamentales en 2007, 2013, 2017 y 2024.