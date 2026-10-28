Argentina confirma la escala de Bolsonaro para tomar un vuelo privado hacia Ecuador en su huida a EEUU

Archivo - El candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, asiste a una rueda de prensa tras la segunda vuelta presidencial en Brasil. - Jin Haoyuan / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) de Argentina ha confirmado que el excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y su familia ingresaron a territorio argentino a última hora del martes por la provincia de Misiones, desde donde tomaron poco después un vuelo privado con destino a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

Según el comunicado de la autoridad migratoria argentina, Flávio Bolsonaro ingresó al país a las 22.50 horas (hora local) a través del paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves --que conecta la localidad brasileña de Foz do Iguaçu con la argentina de Puerto Iguazú-- acompañado de Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro.

Las autoridades han detallado que el tránsito se registró "sin incidentes", ya que todos los miembros de la comitiva presentaron "documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país". Apenas 40 minutos después, a las 23.30 horas (hora local), la familia abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A. con destino a Guayaquil, según constaba en el plan de vuelo.

RUMBO A ESTADOS UNIDOS CON VISADOS Y EL BENEPLÁCITO DE TRUMP

Pese al destino ecuatoriano registrado en el plan de vuelo desde Argentina, el diputado brasileño Mauricio Marcon, del Partido Liberal, aseguró que el excandidato pretendía "exiliarse en Estados Unidos", donde buscará "denunciar el régimen impuesto" por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha pronunciado este miércoles sobre la posible llegada del excandidato brasileño a territorio estadounidense y se ha mostrado abierto a acogerle. "Estaría de acuerdo, me parecería bien", ha señalado el mandatario al ser preguntado al respecto, admitiendo tener constancia de su ruta de escape. "Escuché que estaba en Argentina", ha afirmado.

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó en declaraciones a Europa Press que la cartera dirigida por Marco Rubio "expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá entrar en Estados Unidos".

Al abordar el contexto electoral en el país sudamericano que ha derivado en la huida de Bolsonaro, Trump ha asegurado que no ha tomado partido en los comicios y que conoce "muy bien" tanto al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, como a la familia Bolsonaro.

No obstante, el inquilino de la Casa Blanca ha deslizado críticas sobre el proceso que culminó este domingo con la reelección del líder progresista. "El resultado final está bien, pero la forma en la que llegaron a ese resultado fue terrible", ha sentenciado.

CERCO JUDICIAL EN BRASIL

La salida de Flávio Bolsonaro se produce apenas unas horas después de que la Policía Federal de Brasil anulara sus pasaportes al expirar el plazo otorgado por el juez De Moraes para entregarlos e imponerle una prohibición de salida del país, en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales a través de casas de apuestas.

A este cerco se suma una nueva orden del juez del Supremo Flávio Dino para que se investigue la presunta financiación extranjera irregular de su campaña presidencial por parte del 'lobby' estadounidense Rockbridge Network --fundado por el actual vicepresidente de ese país, JD Vance-- ante la sospecha de futuras concesiones de recursos minerales.

Con su salida de Brasil, Flávio Bolsonaro sigue los pasos de su hermano Eduardo, actualmente prófugo de la Justicia en Estados Unidos. El patriarca de la familia, el expresidente Jair Bolsonaro, cumple en la actualidad arresto domiciliario tras ser condenado a más de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado.