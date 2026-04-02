Argentina da 48 horas al encargado de negocios de Irán para que abandone el país

Archivo - El ministro de Exteriores de Argentina, Pablo Quirno - Europa Press/Contacto/luxiao¡tawola - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Argentina ha declarado este jueves 'persona non grata' al encargado de negocios de la Embajada de Irán, Mohsen Soltani Tehrani, dándole un plazo de 48 horas para abandonar el país latinoamericano.

El Ministerio de Exteriores argentino ha justificado la medida aludiendo a un comunicado emitido en la víspera por el Gobierno de Irán "que contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades".

"Dichas manifestaciones constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al Derecho Internacional y al ordenamiento juridico nacional", ha agregado la cartera diplomática argentina en una nota difundida en redes sociales.

La decisión del Ejecutivo de Javier Milei llega un día después de que Teherán haya condenado la declaración como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní, tras más de un mes desde que Israel y Estados Unidos lanzaran su ofensiva sorpresa contra el país asiático.

De hecho, el Ministerio de Exteriores israelí ha aplaudido esta medida de Buenos Aires mientras que Irán ha condenado una decisión "ilegal e infundada" y señalado a Milei y a su ministro de Exteriores, Pablo Quirno, por haberse "convertido en cómplices de los crímenes cometidos" por Israel y Estados Unidos en el marco de la guerra.

Argentina ya ha declarado al partido-milicia chií libanés Hezbolá y al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) como "organizaciones terroristas".