Armenia rechaza comentar el reconocimiento del genocidio por Israel por su "utilización como arma"

Archivo - El primer ministro armenio, Nikol Pashinián (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexander Patrin - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, ha rechazado este lunes comentar el reciente reconocimiento del genocidio armenio atribuido al Imperio Otomano por parte de las autoridades de Israel al considerar que estos hechos están siendo utilizados "como arma".

"No creemos que haya necesidad de responder porque creemos que participar en su utilización como arma no beneficia a la República de Armenia", ha afirmado Pashinián en unas declaraciones recogidas por la agencia de noticias oficial armenia, Armenpress, tras una reunión de la Junta Directiva de su partido, Contrato Civil.

El Gobierno de Israel aprobó el domingo la propuesta presentada por su ministro de Exteriores, Gideon Saar, para reconocer de manera oficial el genocidio armenio por la masacre de 1,5 millones de armenios entre 1915 y 1918.

"Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto", declaró Saar antes de agradecer el respaldo que le han otorgado en esta iniciativa el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el resto del gabinete. "Como judíos, y especialmente como nación-estado del pueblo judío, creo que es nuestro deber moral tomar esta decisión", manifestó.

En respuesta, el Ejecutivo de Turquía criticó la decisión y afirmó que Israel busca "encubrir sus propios crímenes" con esta "decisión política", antes de acusar a las autoridades israelíes de "oprimir de forma sistemática al pueblo palestino ante los ojos del mundo entero".

Turquía no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieran, pero no admite que se tratase de un genocidio, y arguye que las muertes no fueron resultado de un plan de exterminio masivo dispuesto por el Estado otomano, sino que se debieron a las luchas interétnicas, las enfermedades y el hambre durante el confuso periodo de la Primera Guerra Mundial.

Sin embargo, es generalmente reconocido como el primer genocidio sistemático de la Edad Moderna y es el segundo caso más estudiado, por detrás del Holocausto judío. Turquía y Armenia están ahora sumidas en un proceso de normalización de relaciones, en el marco de un impulso desde Ereván que incluye además la búsqueda de la paz con Azerbaiyán tras su derrota en Nagorno Karabaj en 2023.