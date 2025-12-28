Arranca la reparación de líneas de suministro de la central de Zaporiyia tras un nuevo alto el fuego local

Archivo - Un convoy de la ONU entra en la central nuclear de Zaporiyia (archivo) - BAI XUEQI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de reparación de las líneas de suministro de la central nuclear de Zaporiyia, situada en Ucrania y en manos de Rusia desde marzo de 2022, han arrancado este domingo para intentar garantizar la estabilidad de las operaciones de la planta, según ha confirmado el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA).

El director general del organismo, Rafael Grossi, ha indicado que "las cruciales reparaciones de las líneas eléctricas cerca de la central nuclear de Zaporiyia han arrancado tras otro alto el fuego local (entre Ucrania y Rusia) mediado por el OIEA", sin que Kiev y Moscú se hayan pronunciado por ahora al respecto.

"El equipo del OIEA está supervisando unas reparaciones que se espera que duren unos días, como parte de los esfuerzos persistentes para evitar un accidente nuclear durante un conflicto militar", ha subrayado, antes de dar las gracias a las dos partes por acordar el alto el fuego "para restaurar la transmisión de energía" entre los patios de distribución de la central nuclear la central térmica de Zaporiyia.

El propio Grossi alertó el 11 de diciembre de que la "persistente inestabilidad" en la red eléctrica de Ucrania a causa de la invasión rusa "pone a prueba la seguridad nuclear", con un nuevo corte de suministro en la central nuclear de Zaporiyia durante la jornada del 6 de diciembre.

El OIEA confirmó el 13 de diciembre un nuevo corte de suministro por los ataques registrados en las horas previas en sus alrededores. Rusia y Ucrania se culpan mutuamente de los bombardeos contra la infraestructura de apoyo de la central, que se ha quedado doce veces sin corriente desde el estallido de la guerra en febrero de 2022.