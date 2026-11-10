Arrancan en Abu Dabi las primeras conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y EEUU desde febrero

El jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania, Rustem Umerov, en una fotografía de archivo - Tolga Uluturk / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las conversaciones en formato trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos han arrancado este martes en Emiratos Árabes Unidos (EAU), en el primer encuentro de estas características desde febrero y en medio de los esfuerzos internacional para desencallar las negociaciones y avanzar hacia un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú.

El jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania, Rustem Umerov, ha confirmado el inicio de estos contactos y ha agregado que "la agenda incluye asuntos clave sobre el cese de hostilidades y un acercamiento a la paz". "Trabajamos en línea con las tareas fijadas por el presidente de Ucrania (Volodimir Zelenski)", ha señalado en un breve mensaje en redes sociales.

Fuentes del equipo negociador ruso citadas por la agencia de noticias Interfax han confirmado igualmente el inicio de estas conversaciones trilaterales, sin que por ahora haya más detalles.

Antes de las mismas, una delegación ucraniana mantuvo una reunión con representantes de la Comisión Europea, la OTAN, Estados Unidos y varios países europeos para "comparar posturas y coordinar los pasos a seguir antes de la próxima etapa de las negociaciones", según el propio Umero.

Así, hizo hincapié en que las "prioridades fundamentales" de Kiev en este proceso son "el cese de las hostilidades, garantías de seguridad fiables para la posguerra, la recuperación económica y el desarrollo de Ucrania, así como la adopción de medidas humanitarias". "Estamos trabajando para lograr el máximo avance posible en estas cuestiones y acercar la paz", zanjó.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha manifestado antes de los contactos trilaterales que en los mismos se tratarán "temas destinados a garantizar la seguridad colectiva en la región", así como "garantías que se aplicarán una vez se alcance un acuerdo total y exhaustivo".

Estos contactos llegan tras las últimas discusiones en torno a una propuesta de paz en Ucrania, al hilo de la cumbre celebrada recientemente en la capital de Noruega, Oslo, y el posterior desplazamiento a San Petersburgo del enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, para tratar el proceso.

Asimismo, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, mantuvieron a finales de octubre una conversación telefónica con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, para tratar la situación e intentar avanzar hacia un fin de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022.