Ucrania se reúne con representantes de la UE y la OTAN antes de los contactos trilaterales con Rusia y EEUU

Fotografía de archivo de una calle en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos - Рюмин Александр / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de Ucrania ha mantenido este martes en Emiratos Árabes Unidos (EAU) una reunión con representantes de la Comisión Europea, la OTAN y varios países europeos de cara al reinicio de las conversaciones trilaterales con Rusia y Estados Unidos en Abu Dabi, un proceso suspendido desde el mes de febrero.

"Hemos empezado el trabajo en EAU", ha dicho el jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania, Rustem Umerov, en un mensaje en redes sociales, en el que ha especificado que en el encuentro han estado presentes "representantes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, la OTAN y la Comisión Europea", a los que "se sumarán" los enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner.

"Compararemos posturas y coordinaremos los pasos a seguir antes de la próxima etapa de las negociaciones", sostenido Umerov, quien ha recalcado que tras este encuentro arrancarán las reuniones tripartitas con Estados Unidos y Rusia, previstas para los próximos minutos.

Así, ha hecho hincapié en que las "prioridades fundamentales" de Kiev en este proceso son "el cese de las hostilidades, garantías de seguridad fiables para la posguerra, la recuperación económica y el desarrollo de Ucrania, así como la adopción de medidas humanitarias". "Estamos trabajando para lograr el máximo avance posible en estas cuestiones y acercar la paz", ha asegurado.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha manifestado antes de los contactos trilaterales que en los mismos se tratarán "temas destinados a garantizar la seguridad colectiva en la región", así como "garantías que se aplicarán una vez se alcance un acuerdo total y exhaustivo", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Este primer encuentro ha tenido lugar después de que el propio Kushner destacara el lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "está decidido a poner fin a esta terrible guerra, que ha provocado una enorme pérdida de vidas, destrucción y sufrimiento".

"Estamos trabajando intensamente para encontrar una solución negociada que permita alcanzar una paz duradera y crear las condiciones para una Ucrania soberana, segura y próspera, en el marco de un entorno de seguridad europeo más estable", manifestó a través de un mensaje publicado en redes sociales.

En esta línea, Kushner confirmó que, en el marco de estas dos jornadas de conversaciones trilaterales, mantendrá además encuentros con representantes de Ucrania, la Unión Europea (UE), la OTAN, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia para "continuar con la estrecha consulta y coordinación" en torno a "la seguridad europea y el futuro de Ucrania tras la guerra".

"Se trata de las primeras conversaciones trilaterales desde febrero. Basándonos en las consultas que hemos mantenido por separado con ambas partes, nuestro objetivo es reunir a Ucrania y Rusia para que debatan directamente sus preocupaciones de seguridad, propuestas y posibles soluciones de cara a la posguerra", recordó.

"Esperamos que estos diálogos permitan identificar puntos de encuentro, avanzar en soluciones prácticas y generar impulso hacia la siguiente fase de las negociaciones", dijo Kushner, quien reseñó que para lograr "un acuerdo integra y duradero" es necesario "un diálogo directo entre Rusia y los socios europeos sobre los marcos de seguridad más amplios que les afectan".

Por ello, expresó su esperanza de que estas conversaciones en EAU "sienten las bases para que dicho diálogo pueda iniciarse en un futuro próximo, como parte de un proceso multilateral más extenso", al tiempo que insistió en la necesidad de que "todas las partes comiencen a reflexionar seriamente sobre lo que sucederá tras la guerra".

"Al debatir sobre la seguridad en la posguerra, la recuperación económica y los mecanismos necesarios para prevenir futuros conflictos, esperamos desplazar el enfoque, que actualmente se centra en la gestión de la guerra, hacia la construcción de los cimientos para una paz duradera", esgrimió.

"Se trata de un conflicto extraordinariamente difícil y complejo", dijo. "Somos conscientes de las decisiones complicadas que aguardan y afrontamos estos debates con determinación y realismo. Nuestra aspiración es lograr avances significativos, trazar una hoja de ruta práctica y contribuir a crear las condiciones necesarias para una paz duradera", zanjó.