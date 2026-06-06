Un asalto de colonos con participación de militares israelíes deja nueve palestinos heridos en Cisjordania

Militares israelíes protegen a colonos en Cisjordania - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo asalto de colonos israelíes en Cisjordania ha dejado heridos este sábado a nueve palestinos en la localidad de Huwara, cerca de Nablus, en una incursión que ha contado con la participación de militares israelíes, uno de los cuales ha protagonizado una agresión grabada en vídeo y ahora bajo investigación del Ejército.

El asalto a Huwara es uno más dentro del recrudecimiento de las incursiones protagonizadas por los colonos en territorio palestino desde el comienzo de la guerra de Gaza en febrero de 2023.

Numerosas ONG palestinas e internacionales denuncian que en muchos casos los colonos actúan con absoluta impunidad a pesar de que están vigilados por el Ejército y, también en muchas ocasiones, los militares participan en estos ataques, celebrados incluso por elementos ultranacionalistas del Gobierno israelí como sus ministros de Finanzas y de Seguridad Nacional, Bezalel Smotrich e Itamar ben Gvir.

La Comisión Palestina de Resistencia contra el Muro y los Asentamientos ha denunciado que, solo durante el mes de mayo, colonos y militares han efectuado 1.659 ataques contra la población palestina de Cisjordania.

Sobre el ataque de hoy, el Gobierno palestino ha denunciado que "decenas de colonos armados irrumpieron en Huwara, atacando el edificio municipal y varias viviendas, destruyendo vehículos, robando propiedades y ganado" en una incursión que duró al menos dos horas sin que el Ejército israelí hiciera nada para impedirlo.

"Esta escalada refleja un peligroso giro en los crímenes organizados de los colonos, perpetrados bajo la protección del ejército de ocupación y en el marco de un plan colonial cuyo objetivo es crear las condiciones que obliguen a nuestro pueblo a desplazarse por la fuerza y lograr la limpieza étnica del territorio palestino ocupado", añade el Ministerio de Exteriores palestino.

En redes sociales, el Ejército israelí ha confirmado incluso la existencia de las imágenes que exhiben a un militar actuando "con violencia" hacia un palestino. "Las acciones vistas en el video son graves y no están en línea con los valores de las Fuerzas de Defensa de Israel", ha añadido el Ejército, que todavía no ha identificado al militar en cuestión.

"Una vez localizado el combatiente", añade no obstante, "será sometido a medidas disciplinarias y se tomarán decisiones de mando y disciplinarias de acuerdo con los hallazgos".