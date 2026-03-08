La Asamblea de Expertos asegura que el nombre del nuevo líder iraní será hecho público "pronto"

Acto en recuerdo del ayatolá Alí Jamenei en Teherán - Europa Press/Contacto/Gao Wencheng

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Expertos, órgano encargado de elegir al líder supremo iraní, ha asegurado que hará público "pronto" el nombre del sucesor del difunto Alí Jamenei.

"La Asamblea de Expertos publicará pronto el resultado del proceso de selección y presentación del tercer líder de la República Islámica de Irán", ha afirmado el ayatolá Hoseini Bushehri, portavoz de la Asamblea, en declaraciones recogidas por la televisión pública iraní, IRIB.

El sábado los medios oficiales informaron de que el organismo tenía previsto reunirse en la ciudad santa de Qom para anunciar al elegido, pero este domingo la propia Asamblea ha señalado que el encuentro ya ha ocurrido y que la decisión ha sido tomada, según explicaba uno de sus miembros Ahmad Alamolhoda.

"La Asamblea de Expertos tomó su decisión y eligió al Líder Supremo de la Revolución. La Secretaría General del Consejo anunciará oficialmente el nombre del nuevo guía", ha explicado a los medios iraníes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avisado este domingo de que sea quien sea el nuevo líder supremo de Irán "no durará mucho" si no obtiene primero su beneplácito.

"Va a tener que recibir nuestra aprobación. Si eso no ocurre, no va a durar mucho", ha avisado Trump en declaraciones a la cadena estadounidense ABC en un día que las autoridades clericales iraníes han avanzado que ya ha sido decidido el nombre del sucesor del fallecido ayatolá Alí Jamenei pero que todavía no es hora de hacer público su nombre.

"Lo que queremos", ha proseguido Trump, "es asegurarnos de que no tenemos que volver a ocuparnos de Irán cada diez años, cuando yo no esté, para repetir lo mismo o permitir que se hagan con un arma nuclear".

El presidente estadounidense, como ya avanzó estos días, estaría dispuesto a aceptar un candidato vinculado con Jamenei "si acaba siendo un buen líder, y hay muchas personas cualificadas para ello", ha añadido Trump, quien al poco de empezar la ofensiva de EEUU e Israel que mató al líder supremo reconoció que también habían fallecido algunos posibles sucesores aceptables por EEUU.

También el Ejército de Israel ha avisado de que hará todo lo que esté en su mano para impedir la elección de un sucesor de Alí Jamenei, muerto el 28 de febrero en el primer día de la oleada de bombardeos de Estados Unidos e Israel contra el corazón del poder iraní.

Las quinielas a la sucesión de Jamenei incluyen, entre otros, a su hijo Mojtaba, a sus asesores Asghar Hijazi, Ali Lariyani o Sadiq Lariyani, así como a Hasán Jomeini, el nieto del fundador de la República Islámica, Ruholá Jomeini.