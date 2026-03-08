Trump avisa al futuro líder supremo de Irán que "no durará mucho" si no cuenta con el apoyo de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Kay Nietfeld/dpa

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha avisado este domingo de que sea quien sea el nuevo líder supremo de Irán "no durará mucho" si no obtiene primero su beneplácito.

"Va a tener que recibir nuestra aprobación. Si eso no ocurre, no va a durar mucho", ha avisado Trump en declaraciones a la cadena estadounidense ABC en un día que las autoriades clericales iraníes han avanzado que ya ha sido decidido el nombre del sucesor del fallecido ayatolá Alí Jamenei pero que todavía no es hora de hacer público su nombre.

"Lo que queremos", ha proseguido Trump, "es asegurarnos de que no tenemos que volver a ocuparnos de Irán cada diez años, cuando yo no esté, para repetir lo mismo o permitir que se hagan con un arma nuclear".

El presidente estadounidense, como ya avanzó estos días, estaría dispuesto a aceptar un candidato vinculado con Jamenei "si acaba siendo un buen líder, y hay muchas personas cualificadas para ello", ha añadido Trump, quien al poco de empezar la ofensiva de EEUU e Israel que mató al líder supremo reconoció que también habían fallecido algunos posibles sucesores aceptables por EEUU.

Las quinielas a la sucesión de Jamenei incluyen, entre otros, a su hijo Mojtaba, a sus asesores Asghar Hijazi, Ali Lariyani o Sadiq Lariyani, así como a Hasán Jomeini, el nieto del fundador de la República Islámica, Ruholá Jomeini.