La Asamblea Nacional de Ecuador no logra los votos necesarios para destituir a la ministra del Interior

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Nacional de Ecuador no ha logrado este miércoles los votos necesarios para destituir a la ministra del Interior, Mónica Palencia, a la que se le inició un proceso de 'impeachment' por supuesto incumplimiento de funciones ante la crisis de seguridad que sufre el país latinoamericano.

Después de casi nueve horas de sesión, la moción de destitución ha finalizado con 77 votos a favor, de los 92 necesarios para el cese de Palencia, y 40 votos en contra. Además, ha habido 16 abstenciones, según los resultados publicados por el Parlamento unicameral ecuatoriano a través de su perfil en la red social X.

El juicio político, impulsado por el correísmo, ha contado con el apoyo tanto de Revolución Ciudadana, como del Partido Social Cristiano (PSC) y el indigenista Pachakutik. En contra solamente se ha posicionado la bancada del gubernamental Acción Democrática Nacional (ADN). En un reciente cambio de postura, el Movimiento Construye finalmente se ha abstenido, mientras que los votos de los independientes se han dividido entre las diferentes opciones.

Por su parte, el Ministerio del Interior ha celebrado que "Palencia continuará trabajando por la seguridad del país", y se ha hecho eco de las declaraciones realizadas durante la jornada ante el pleno: "No estoy luchando por el cargo. En mi mente tengo la misión superior de luchar por la seguridad y transformación de este país".

"Un juicio político tiene que ser ante todo un juicio con reglas. La discrecionalidad no puede ser arbitrariedad (...) Pero si no hay pruebas, por mucho que haya alegaciones discursivas en alto tono de voz no significa nada, sino la necesidad de convencer a punta de discurso", ha declarado la ministra.

Durante su intervención, ha defendido su gestión, especialmente en el marco de la lucha contra el crimen organizado, y ha destacado los acuerdos en materia de cooperación internacional desarrollada durante su mandato, ya que Europol tiene por primera vez una oficina en Quito, mientras que han establecido alianzas con países como Italia, Bélgica o Argentina.