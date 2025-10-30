La Asamblea Nacional francesa adopta por primera vez una propuesta de la ultraderecha, relativa a Argelia

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Nacional de Francia ha aprobado por primera vez una propuesta de resolución planteada desde las filas de la ultraderechista Agrupación Nacional, un hito inédito que incluye en su contenido la potencial ruptura del acuerdo firmado en 1968 con Argelia y que contempla cláusulas específicas de entrada o residencia para los ciudadanos argelino.

"Es una jornada que se puede calificar de histórica para Agrupación Nacional", ha celebrado la jefa de filas de la formación, Marine Le Pen, tras saber que el texto salía adelante con 185 votos a favor y 184 en contra, gracias al apoyo principalmente de los grupos de derechas, informa Franceinfo.

La votación ha derivado también en polémica porque en ninguno de los grupos han participado todos los diputados, lo que ha pasado factura sobre todo en el seno de la izquierda, que ha afeado especialmente la ausencia de la mayoría de los legisladores del partido del presidente, Emmanuel Macron, incluido su máximo responsable, Gabriel Attal.

"¿Dónde estaban los macronistas? ¡Gabriel Attal ausente!", ha proclamado en redes sociales el líder del Partido Socialista, Olivier Faure, que ha incidido en que sólo ha habido un voto de diferencia entre los dos bloques y, por tanto, una participación más amplia de los miembros de la Asamblea habría sido clave.

La resolución, además, amenaza con tensar aún más las delicadas relaciones entre Francia y Argelia, marcadas en los últimos meses por reproches mutuos y por rupturas de acuerdos en vigor. El Gobierno francés ha afeado a las autoridades argelinas varias detenciones, mientras que desde Argelia han cuestionado el aval de Macron a las tesis soberanistas de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.