Asciende a 570 el número de muertos por la oleada de ataques del Ejército de Israel en Líbano

Un edificio con destrozos tras un ataque del Ejército israelí sobre la capital de Líbano, Beirut - Bilal Jawich / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Líbano han cifrado este martes en 570 los muertos y más de 1.400 los heridos por la oleada de ataques lanzados por el Ejército de Israel contra el país en represalia por el disparo de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá tras el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, el pasado 28 de febrero.

El Ministerio de Sanidad de Líbano ha indicado en un breve comunicado que el número de muertos asciende a 570 y los heridos a 1.444". Las autoridades también han cifrado en 759.300 los desplazados internos por los ataques. De ellos, 122.600 se encuentran en albergues.

Según ha recogido el diario 'L'Orient-Le Jour', la aviación israelí ha llevado a cabo ataques en distintos distritos a lo largo de la jornada, entre ellos Nabatiyé y Marjayun, en el sur del país. De hecho, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha emitido órdenes de evacuación para los residentes de las localidades de Arnun, Zutar el-Charkiyé, Zutar el-Gharbiyé y Yohmor el-Chaqif.

A pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.