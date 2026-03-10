Israel lanza nuevos ataques contra "infraestructura de Hezbolá" en el sur de Beirut

Columnas de humo ante ataques israelíes en el sur de Líbano el pasado domingo. - Europa Press/Contacto/Ayal Margolin

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha lanzado nuevos ataques este martes contra "infraestructura" del partido-milicia chií Hezbolá en áreas residencial del sur de Beirut, la capital de Líbano.

Según han informado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a través de un comunicado los ataques se centran en la infraestructura de Hezbolá en Dahie, un área residencial de Beirut, en la tarde de este martes.

La agencia de noticias libanesa NNA también ha informado de "bombardeos violentos" en varios suburbios del sur de la capital, que han ido precedidos de una orden de evacuación del Ejército israelí.

Según esta información, "un humo negro ha cubierto el cielo" sobre las áreas de la capital que han sido blanco de las bombas israelíes.

Estos bombardeos se enmarcan en una oleada de ataques que Israel ha lanzado contra Líbano en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

La actual crisis bélica, que está castigando en especial al sur del país, deja ya más de 400 muertos, a los que se suman 1.100 heridos y más de 600.000 desplazados, según las autoridades libanesas.

A pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.