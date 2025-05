Ascienden a 18 los detenidos por su presunta implicación en los incendios forestales de Israel

Imagen de archivo de los incendios forestales en Israel. - Europa Press/Contacto/Gil Cohen Magen

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha informado este jueves de que ya son 18 los detenidos por su presunta implicación en los incendios forestales registrados a las afueras de Jerusalén y que han dejado de momento más de 5.000 hectáreas calcinadas.

Netanyahu, que ha indicado que de momento se desconoce la causa clara de los incendios, ha señalado que "se han producido daños materiales y también a la naturaleza". "No es algo simple", ha aclarado, según declaraciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

No obstante, ha matizado que uno de los detenidos sí ha sido acusado de provocar el fuego. "En este momento hay 18 personas arrestadas por su posible implicación, de las cuales una de ellas fue pillada con las menos en la masa", ha afirmado.

En este sentido, se ha mostrado optimista en la lucha para poner fin a las llamas. "Afrontaremos también este desafío hasta lograr el éxito", ha dicho, antes de añadir que el Gobierno está "haciendo todo lo posible" para apagar las llamas y "rehabilitar las zonas destruidas".

Los bomberos siguen adelante con sus labores de control y extinción de las llamas en al menos once localidades a las afueras de Jerusalén, donde siete ciudades siguen evacuadas por completo, tal y como ha explicado el Servicio de Bomberos y Rescate de Israel.