Ascienden a 21 los muertos por un corrimiento de tierra en el noroeste de China

Imagen de archivo de los equipos de rescate tras un corrimiento de tierra en Gansu, China. - Europa Press/Contacto/Liu Hui

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cifra de muertos por un corrimiento de tierra registrado en la localidad de Renzang, en la provincia de Gansu, situada en el noroeste de China, ha ascendido este miércoles a 21, según han informado las autoridades del país.

Las labores de búsqueda y rescate tras el deslave, que tuvo lugar el martes en la localidad de Rencang sobre las 6.55 horas (hora local), ya han llegado a su fin, según informaciones de la agencia de noticias Xinhua. En un inicio, un total de 33 personas se vieron sepultadas tras el incidente.

La tragedia ha llevado a las autoridades ha anunciar un paquete de ayudas de 30 millones de yuanes (unos cuatro millones de euros) procedentes de los fondos de reconstrucción, lo que se suma a la cuantía ya establecida para paliar los efectos de las fuertes inundaciones que han tenido lugar recientemente también en la provincia de Hubei, en el centro del país, donde se ha registrado más de un centenar de muertos y cientos de heridos.

Además, las intensas lluvias han dejado también esta semana varios muertos y 55.000 afectados en la región autónoma de Guangxi, en el sur de China, por el paso del tifón Maysak. Este tipo de fenómenos meteorológicos son comes en el gigante asiático, especialmente en verano.