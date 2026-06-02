Ascienden a 22 los muertos, incluidos dos niños, por los últimos ataques de Rusia contra Ucrania

Llamas en un incendio causado por un ataque con drones de Rusia en Kiev, Ucrania - Europa Press/Contacto/Danylo Antoniuk

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los ataques efectuados por el Ejército ruso en la madrugada de este martes sobre varias ciudades ucranianas, entre ellas Kiev, Dnipró, Járkov y Kamianske, han dejado ya 22 muertos, entre ellos dos menores, y más de cien heridos, según han informado las autoridades locales.

El alcalde la capital del país, Vitali Klichkó, ha confirmado en las últimas horas de este martes la muerte de la séptima persona a causa del ataque "masivo" de Moscú sobre Kiev, después de apuntar al menos a 90 heridos, 52 de los cuales se encuentran hospitalizados.

El Servicio Estatal de Emergencias ha indicado que en Dnipró son 15 los fallecidos, entre ellos un trabajador de los equipos de rescate y cuatro menores, además de cerca de 40 afectados más.

Por su parte, el presidente del país, Volodimir Zelenski, ha confirmado que entre los 22 fallecidos figuran "dos niños" y que la cifra de heridos alcanza las 130 personas. Así, en un vídeo difundido en redes sociales, ha trasladado su "más sentido pésame" a los familiares y seres queridos de las víctimas.

El mandatario ha reconocido el trabajo de "cientos de personas" en las distintas localidades afectadas: "Personal de primeros auxilios del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, agentes de policía, trabajadores municipales y equipos de emergencia: agradezco a todos los que están ayudando a salvar vidas tras los ataques rusos", ha manifestado.

Zelenski ha calificado de "brutal" el ataque con el que las Fuerzas Armadas rusas han lanzado "más de 70 misiles, incluidos muchos balísticos, y más de 650 drones durante la noche" y ha denunciado que "durante el día, los rusos continuaron sus ataques con casi 100 drones". "Lamentablemente, el nivel actual de suministros para nuestra defensa aérea no nos permite interceptar una parte significativa de los misiles", ha asegurado.

"Una vez más, (el presidente ruso, Vladimir) Putin y su locura han 'celebrado la victoria' a costa de la vida de niños corrientes, edificios residenciales y una clínica en Kiev", ha lamentado.