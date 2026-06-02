Ucrania emite nuevas órdenes de evacuación en la región de Járkov ante la intensificación de los ataques rusos

Archivo - Restos de un proyectil ruso en la calle en la región de Járkov (Archivo) - Europa Press/Contacto/David Peinado - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han emitido nuevas órdenes de evacuación para los residentes de varias localidades en la región de Járkov, cerca de la frontera con Rusia, ante la intensificación en las últimas horas de los ataques por parte de Moscú.

"Teniendo en cuenta la situación de seguridad y el bombardeo enemigo sistemático, hemos ampliado la zona de evacuación obligatoria en la dirección de Zolochov", ha indicado el gobernador de Járkov, Oleg Siniegubov, tras una reunión del consejo regional con militares.

Las órdenes de evacuación afectan, en concreto, a siete localidades: Zolochov, Pisarivka, Guriv, Lemishchine, Malizhine, Merlo y Morozova Dolyna. En total, 7.157 personas, entre ellas 1.702 menores, serán evacuadas a asentamientos seguros.

Siniegubov ha informado además de que, junto con organizaciones de voluntarios y fundaciones benéficas, las autoridades de la región proporcionarán a los desplazados "todo lo necesario", desde alojamiento hasta asistencia médica, humanitaria y jurídica.

El anuncio se produce tras una nueva oleada de ataques rusos durante la madrugada del martes contra las ciudades de Kiev, Dnipro, Járkov y Kamianske, que se han saldado al menos con 21 muertos y más de cien heridos, según el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano.