Ascienden a 28 los detenidos en Burkina Faso tras la hospitalización de 50 niñas tras ser sometidas a ablación

Publicado 19/09/2018 21:14:12 CET

DAKAR, 19 Sep. (Thomson Reuters Foundation/EP) -

Las autoridades de Burkina Faso han elevado este miércoles a 28 los detenidos tras la hospitalización de cerca de 50 niñas tras ser sometidas a la ablación, días después de la detención de dos mujeres por llevar a cabo los procedimientos.

La cadena de televisión británica BBC informó el lunes de la detención de dos mujeres y varios familiares tras salir a la luz el caso, si bien el Gobierno ha confirmado durante la jornada que hasta la fecha han sido detenidos 20 familiares, tres mujeres responsables de las ablaciones y otras cinco que ha descrito como "cómplices".

Ursule Taro, representante de la Secretaría Permanente del Consejo Nacional para la Lucha contra la Práctica de la Escisión ha detallado que entre las niñas sometidas a ablación figuran algunas de diez meses.

La operación ha sido la mayor campaña de arrestos hasta la fecha a causa de ablaciones en el país africano, tal y como ha destacado la portavoz del Ministerio de Mujer, Solidaridad Nacional y Familia, Staphanie Nikiema.

"Creo que servirá como ejemplo a las personas que siguen realizando la ablación a las niñas a escondidas", ha recalcado, en declaraciones concedidas a la Thomson Reuters Foundation. La práctica es ilegal en Burkina Faso desde 1996.

"No son pocas las comunidades que cortan a las niñas y piden disculpas al Ministerio, afirmando que han entendido. Lo que decimos es que están en manos de la ley", ha agregado.

Nikiema ha manifestado que las 22 personas detenidas en la capital, Uagadugú, serán presentadas el jueves ante la Fiscalía. El resto de detenciones tuvieron lugar en la localidad de Kaya (norte).

Las ablaciones fueron llevadas a cabo entre el 4 y el 6 de septiembre en Kaya, situada unos cien kilómetros al norte de la capital. El doctor Dieudonne Ouedraogo dijo el lunes que algunas de las niñas sufren complicaciones graves.

INFORME SOBRE LA ABLACIÓN EN ÁFRICA

Un informe publicado la semana pasada denunció que millones de niñas en África están en riesgo de mutilación genital femenina debido a que sus gobiernos no aplican las leyes que prohíben esta práctica, condenada internacionalmente.

Un total de seis países, en los que residen 16 millones de niñas --Chad, Liberia, Malí, Sierra Leona, Somalia y Sudán--, ni siquiera han criminalizado la ablación, tal y como recoge el documento sobre leyes en los 28 países en los que esta práctica es endémica.

"Estos países fracasan a la hora de proteger a sus niñas y mujeres", dijo Ann-Marie Wilson, directora ejecutiva del grupo 28 Too Many, que trabajó con 125 abogados de todo el mundo para recopilar el informe, el más grande de este tipo.

"La mutilación genital femenina siempre es traumática y tiene un impacto para toda la vida. Una ley envía un mensaje firme desde los líderes de que esto es inaceptable", subrayó.

Los líderes mundiales se han comprometido a poner fin a la práctica, que implica la retirada total o parcial de los genitales externos y que afecta a 200 millones de niñas y mujeres, según los objetivos de desarrollo acordados en 2015.

Sin embargo, las leyes en los 22 países que ya han ilegalizado esta práctica son aplicadas en general de forma inadecuada e infrecuente, según el informe. "La mayoría de las leyes no son suficientemente duras. Hay grandes agujeros", recalcó Wilson.

Muchas comunidades que llevan a cabo esta práctica la consideran crucial para el estatus social de las mujeres y como un requisito para su matrimonio, si bien el ritual causa graves daños físicos y psicológicos.

Los autores del informe calculan que 55 millones de niñas menores de 15 años en África han sido sometidas a la ablación o están en riesgo de serlo. La mitad viven en tres países --Egipto, Etiopía y Nigeria-- que ya han prohibido la práctica.

Asimismo, destacan que únicamente dos países, Kenia y Uganda, tienen una legislación robusta, al tiempo que alertan de que la mayoría de las legislaciones nacionales no hacen frente a la tendencia creciente de que profesionales médicos lleven a cabo la ablación.

Otra de las tendencias al alta es que los padres en países en los que la ablación es ilegal las lleven al extranjero, por ejemplo de Burkina Faso a Malí. Por ello, el informe pide que todos los países criminalicen la "ablación medicalizada" y las operaciones transfronterizas.

Por último, establece una legislación modelo que podría ser adaptada a los distintos marcos legales y sociales, al tiempo que resalta que la práctica no llegará a su fin si las autoridades no actúan con firmeza y ponen en marcha iniciativas para cambiar la actitud de la población al respecto, ya que las niñas que no sufren la mutilación genital son a menudo marginadas en sus comunidades.