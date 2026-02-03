Ascienden a 300 los muertos por un deslizamiento de tierra en una mina de coltán en el este de RDC

Archivo - Trabajadores en una mina de coltán en Rubaya, en el este de República Democrática del Congo (archivo) - Europa Press/Contacto/Alain Uaykani - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa del deslizamiento de tierra registrado la semana pasada en una mina de coltán en Rubaya, en la provincia de Kivu Norte, en el este de República Democrática del Congo (RDC), ha ascendido al menos a 300, si bien se teme que la cifra siga aumentando debido a que aún hay cerca de cien desaparecidos.

El deslave sepultó a cientos de mineros que trabajaban en la zona, así como a comerciantes y personas que se encontraban en el lugar, según ha informado la emisora congoleña Radio Okapi, que ha apuntado que numerosas víctimas fueron arrastradas por las aguas de varios ríos de la zona, lo que está dificultando las labores de búsqueda y rescate.

Telesphore Mitondeke, presidente de la coordinación territorial de la sociedad civil en Masisi, donde se encuentra Rubaya, ha lamentado que "la explotación de numerosas minas, principalmente en el perímetro de Rubaya, es llevada a cabo sin estudio de impacto social o ambiental".

"Reclamamos el cese inmediato de toda explotación ilegal en las zonas bajo ocupación hasta que se restablezca el marco legal", ha dicho, en referencia a que la zona se encuentra bajo control del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que expulsó en 2025 al Ejército de importantes zonas de Kivu Norte y Kivu Sur, incluidas sus respectivas capitales, Goma y Bukavu.

En este sentido, el Gobierno de RDC acusó recientemente a Ruanda, que apoya al M23, de beneficiarse de la explotación de las minas de coltán en las zonas controladas por el grupo rebelde, especialmente en Rubaya, donde se calcula que se extraen entre 112 y 125 toneladas al mes.

El M23 reaccionó a estas acusaciones expresando su "profunda indignación" ante "el comportamiento irresponsable, motivado políticamente y engañoso por parte del régimen de Kinshasa". "En lugar de asumir su responsabilidad por sus prolongados fracasos a la hora de gestionar el sector minero, intentan explotar un trágico accidente causado por las lluvias torrenciales en minas artesanales de Rubaya para buscar beneficio político", sostuvo.

"En lugar de mostrar contención y compasión, las autoridades de Kinshasa han elegido manipular a la opinión pública para ocultar su aplastante historial de negligencia en lo relativo a la seguridad en la minería", apuntó el grupo, que adjuntó además una serie de accidentes mortales registrados en minas del país durante los últimos años.