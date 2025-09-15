Ascienden a 425 los muertos por hambre en Gaza por la ofensiva de Israel, incluidos 145 niños

Cadáveres amortajados de cuatro niños palestinos muertos por hambre y desnutrición en la Franja de Gaza a causa de la ofensiva de Israel y sus restricciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población del enclave - Europa Press/Contacto/Tamer Ibrahim

Las autoridades gazatíes confirman otros tres muertos por hambre en el enclave durante el último día

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de palestinos muertos por hambre y desnutrición a causa de la ofensiva de Israel y sus restricciones a la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza ha aumentado a 425, incluidos 145 niños, según han indicado este lunes las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un breve mensaje en su cuenta en Telegram que durante las últimas 24 horas se han registrado tres muertos por hambre y desnutrición. Además, ha afirmado que 147 personas han muerto, entre ellos 30 niños, han fallecido de hambre y desnutrición desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara en agosto el norte de la Franja como una zona de hambruna.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 64.900 palestinos muertos y cerca de 165.000 heridos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.