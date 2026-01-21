Ascienden a 60 los muertos en el incendio de un centro comercial en Pakistán tras recuperar 30 cadáveres más

Servicios de emergencia durante las labores de rescate tras el incendio en un centro comercial en Karachi (Pakistán) - Europa Press/Contacto/Ahmad Kamal

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Pakistán han informado este miércoles de que han recuperado 30 nuevos cadáveres durante las labores de búsqueda y rescate tras el incendio que tuvo lugar el fin de semana en un centro comercial en la ciudad de Karachi, la más poblada del país, por lo que el balance de víctimas mortales provisional ha ascendido a 60.

El jefe de la Policía local, Asad Raza, ha explicado que han hallado estos nuevos 30 cuerpos en una sola tienda, ubicada en el entrepiso del edificio, que tiene varias plantas. "Estas personas se encerraron en la tienda de vajilla para salvar sus vidas", ha añadido en declaraciones a la prensa recogidas por Geo TV.

Raza ha explicado que un equipo de la brigada de desactivación de bombas está recogiendo muestras de diferentes partes de todas las plantas del edificio. También reunirá muestras de los cadáveres para analizarlos en busca de explosivos.

Por otro lado, el comisionado de Karachi Hasán Naqvi ha reconocido que la investigación de estos hechos "se ha vuelto bastante compleja, con múltiples ángulos bajo revisión". "Ninguna institución puede ser considerada responsable del incidente en el Gul Plaza", ha señalado.

El mayor incendio que ha sufrido la ciudad portuaria en más de una década comenzó el sábado por la noche en el centro comercial Gul Plaza y estuvo activo más de 30 horas hasta que los Bomberos lograron contenerlo, lo que retrasó las labores de búsqueda y rescate de víctimas.

El suceso ha estado acompañado de críticas por lo que comerciantes y residentes de la zona tachan de respuesta lenta por parte de los bomberos y los equipos de rescate. Por ahora, no hay detalles sobre las causas del incendio.