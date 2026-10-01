Ascienden a cerca de 1.440 los palestinos muertos por ataques de Israel a Gaza desde el alto el fuego

Cadáveres de varios palestinos muertos en un ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza el 30 de septiembre de 2026 - Bilal Osama / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este jueves en cerca de 1.440 los palestinos muertos por ataques ejecutados por Israel contra el enclave desde la entrada en vigor en octubre del alto el fuego asociado al acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del territorio costero.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado publicado en redes sociales que en este periodo se han documentado 1.439 muertos y 5.052 heridos, incluidos ocho "mártires" y 26 heridos durante el último día. A ello se suman 834 cadáveres recuperados de las zonas de las que se retiraron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo.

Por otra parte, ha manifestado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes-- se han registrado 74.040 muertos y 175.168 heridos.