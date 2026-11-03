Ascienden a cerca de 1.600 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Palestinos durante el funeral de dos personas muertas por ataques del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 - Tariq Mohammad / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este martes a cerca de 1.600 los palestinos muertos por los ataques perpetrados por el Ejército de Israel pese al acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que durante el último día se han documentado seis muertos y 27 heridos por ataques de Israel, con lo que los totales desde el 11 de octubre de 2025 ascienden a 1.599 "mártires" y 5.774 heridos, a los que se suman 847 cuerpos recuperados de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

Así, ha recalcado desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--, se han registrado 74.615 muertos y 175.899 heridos, en medio de sus reiteradas denuncias sobre los ataques israelíes a pesar del alto el fuego.