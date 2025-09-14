Ascienden a cerca de 64.900 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra Gaza

Bombardeos israelíes en Gaza - Europa Press/Contacto/Moiz Salhi

Las autoridades gazatíes denuncian alrededor de 70 fallecidos y más de 300 heridos por los ataques israelíes durante el último día

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este domingo a cerca de 64.900 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, que deja además más de 164.600 heridos.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que "el balance de la agresión israelí ha aumentado a 64.871 mártires y 164.610 heridos" tras confirmar otros 68 muertos y 346 heridos a causa de los ataques israelíes durante el último día, si bien ha subrayado que aún hay cuerpos entre los escombros y tirados en las calles, por lo que la cifra sería superior.

Así, ha afirmado que entre los fallecidos durante las últimas 24 horas hay diez palestinos tiroteados por las tropas de Israel cuando intentaban obtener ayuda, con lo que el número de fallecidos en estos incidentes aumenta a 2.494, con 18.135 heridos.

La cartera ha apuntado además que 12.321 personas han muerto y 52.569 han resultado heridas desde el 18 de marzo, fecha en la que el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y reinició sus ataques, sin que los esfuerzos internacionales para lograr un nuevo acuerdo hayan dado frutos.

Poco antes, había confirmado la muerte por hambre y desnutrición durante el último día de otros dos palestinos. De esta forma, los muertos por estas causas ascienden a 422, incluidos 145 niños. Al menos 144 personas han muerto, entre ellos 30 niños, de hambre y desnutrición desde que la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC) designara en agosto el norte de la Franja como una zona de hambruna.