Ascienden a más de 1.560 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Palestinos durante el funeral de dos muertos por ataques lanzados el 26 de octubre de 2026 por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025 (archivo) - Tariq Mohammad / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este martes a más de 1.560 los palestinos muertos por los ataques perpetrados por el Ejército de Israel pese al acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que durante las últimas 24 horas se han registrado seis muertos y 32 heridos, con lo que los totales desde el 11 de octubre de 2025 ascienden a 1.565 "mártires" y 5.640 heridos, a los que se suman 845 cuerpos recuperados de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

Así, la cartera ha manifestado desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--, se han registrado 74.561 muertos y 175.759 heridos, en medio de sus reiteradas denuncias sobre los ataques israelíes a pesar del alto el fuego.

Por su parte, el Ejército de Israel ha anunciado la muerte de un "terrorista" que "cruzó la 'línea amarilla'" en el sur de la Franja de Gaza, en referencia a la zona de la Franja en la que están desplegadas sus tropas, que cubre más del 60% del enclave palestino.

"Inmediatamente después de su identificación, las fuerzas neutralizaron al terrorista para eliminar la amenaza", ha señalado en un comunicado, sin más detalles. "Las fuerzas del Mando Sur de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están desplegadas en la zona en línea con el acuerdo y seguirán actuando para eliminar amenazas inminentes", ha zanjado.