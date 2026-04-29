Asesinado un pastor cristiano en un ataque contra una iglesia en Nigeria que deja varios secuestrados

Archivo - Militares del Ejército de Nigeria (archivo) - FUERZA ARMADAS DE NIGERIA - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un pastor cristiano ha muerto y varios fieles han sido secuestrados en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra una iglesia en el estado nigeriano de Ekiti, en el centro del país africano, sin que por ahora haya reivindicación sobre el asalto, ejecutado durante una misa.

Residentes de la localidad de Eda Oniyo Ekiti han indicado en declaraciones concedidas al diario nigeriano 'The Premiun Times' que los atacantes asesinaron al pastor antes de llevarse a un número indeterminado de fieles a paradero desconocido, sin que las autoridades se hayan pronunciado al respecto.

Así, han apuntado que entre los secuestrados hay varios "ancianos y niños", que han sido trasladados a una zona boscosa cercana. "Los atacantes llegaron en gran número y fuertemente armados", han recalcado, tras lo que fuentes oficiales han confirmado el suceso, sin más detalles.

Nigeria hace frente desde hace años a un repunte de la inseguridad. El noreste es epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), si bien durante la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.