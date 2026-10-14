Asesinado a tiros un periodista radiofónico en Filipinas

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Policia de Filipinas. - Rouelle Umali / Xinhua News / Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El periodista radiofónico Adrian Loterte ha sido asesinado a tiros por un grupo de hombres armados en un ataque registrado en la ciudad de Daraga, en la provincia de Albay, en el centro de Filipinas, según ha denunciado la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

En un comunicado conjunto con el Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas, la organización ha señalado que el ataque se produjo el lunes en una panadería de la citada localidad. Así, ha condenado el "brutal asesinato" del comentarista radiofónico y ha pedido una "investigación urgente" sobre lo sucedido.

Tras recibir varios disparos, Loterte --que trabajaba para el programa 'Rabas Cun Rabas' de RBN-- fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde fue confirmado su deceso.

De momento, se desconocen las causas del ataque y el tipo de arma utilizada durante el mismo. Según medios filipinos, los presuntos atacantes huyeron del lugar de los hechos en una motocicleta de color blanco y negro.

Las fuerzas de seguridad han puesto en marcha una investigación para discernir lo sucedido y han condenado "los actos de violencia". "Entendemos las demandas legítimas de la opinión pública para que los responsables sean llevados ante la Justicia y se realice una investigación pertinente", han señalado.

"Pedimos a todos los Estados que protejan a los trabajadores de los medios de comunicación y el ejercicio del periodismo a medida que aumentan la violencia y las amenazas", ha recalcado la FIP. "Solicitamos una investigación exhaustiva y transparente", ha apostillado.