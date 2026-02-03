El asesino del ex primer ministro de Japón Shinzo Abe recurrirá la condena a cadena perpetua

Archivo - Imagen de archivo del difundo ex primer ministro japonés Shinzo Abe. - -/ZUMA Wire/dpa - Archivo

Tetsuya Yamagami, asesino confeso del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, que falleció durante un acto de campaña que tuvo lugar en julio de 2022 en la ciudad de Nara tras recibir varios disparos, ha anunciado este martes que recurrirá la condena a cadena perpetua impuesta el pasado mes de enero por la Justicia japonesa.

Así, ha indicado que está previsto que su equipo legal presente la apelación pertinente ante un tribunal de mayor instancia, después de que el tribunal de distrito de la ciudad de Nara lo hallara culpable de asesinato, fabricación ilegal de armas y otros cargos que se le imputaban en relación con el magnicidio, según informaciones del diario 'The Japan Times'.

Previamente, los abogados habían solicitado una pena de prisión contra Yamagami de 20 años como máximo alegando que merecía una segunda oportunidad y facilitar así su reinserción.

Sin embargo, los jueces descartaron que la dura infancia del acusado y el hecho de que la Iglesia de la Unificación --también conocida como secta Moon-- hubieran contribuido a las malas condiciones económicas que atravesaba su familia. Yamagami alegó que abrió fuego contra Abe por considerarlo corresponsable de su situación familiar dada su relación con dicha secta, que provocó que su madre donara grandes cantidades de dinero en lo que el acusado considera una estafa.

La cadena perpetua en Japón requiere de la revisión de las penas y no excluye la posibilidad de solicitar la libertad condicional pasados los primeros diez años de condena. No obstante, datos del Ministerio de Justicia apuntan a que rara vez estos presos son puestos en libertad.